Klimacamp in Erkelenz startet mit Podiumsdiskussion zur Zukunft des Rheinlands

Mönchengladbach Bürger, Gewerkschafter und Umweltschützer diskutierten zum Auftakt des Klimacamps, wie es nach dem Tagebau mit der Region weitergehen soll.

Fiktionen oder Visionen wollte man nach den Eingangserläuterungen der Moderatoren Tina Keller und Christoph Laumann vom „Klimacamp im Rheinland“ („wir setzen der Kohlekommission den Strukturwandel von unten entgegen“) vom Podium und später vom gut 100 Köpfe starken Auditorium hören, wie nämlich das Rheinische Revier in fünf Jahren aussehen solle. Christiane Heinzl, Umsiedlungsbetroffene aus Keyenberg, wollte die fünf Rest-Dörfer noch stehen sehen, nachhaltige Energie nutzen und eine intensive Landwirtschaft auf Löss betreiben können. Ortskollege Ingo Bajerke wollte seinen Kirchturm und keinen Bagger in Keyenberg sehen. Manfred Malesch als Bezirksleiter Alsdorf der IG BCE wollte die EU in den Energiewandel einbezogen, vor allem zeitweise mehr Geld in die Energie-Speicher-Technologie in Großanlagen als in die Erneuerbaren Energien gesteckt sehen. Pauline Esser von der Initiative „AusgeCO 2 hlt“ dagegen plädierte unter anderem für dezentrale Energie-Speicherung ohne Braunkohlebagger.