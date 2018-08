Hannelore und Wilfried Wiesenborn aus Erkelenz feiern Goldhochzeit

Erkelenz Alles begann mit einem tropfenden Wasserhahn – Eheleute Wiesenborn feiern Goldhochzeit.

Die Jubilarin wurde am 8. Oktober 1948 in Sensburg, Ostpreußen, geboren und wohnt seit 1962 in Erkelenz. Die Lehre als Näherin fing sie in der Näherei Gansewinkel in Erkelenz an und brachte sie in „Alt Wassenberg“ in Wassenberg zu Ende. Nach einiger Zeit wechselte sie zum Unternehmen Bayer in Kückhoven. Mit der Geburt der zwei Töchter blieb sie zu Hause und unterstützte ihren selbstständigen Mann bei seiner Arbeit. Das Paar hat heute vier Enkel. In ihrer Freizeit ist Hannelore Wiesenborn mehr als 20 Jahre lang schwimmen gegangen. Ebenso gehören das Spazierengehen, Fahrradfahren und die Gartenarbeiten zu ihren bevorzugten Beschäftigungen.