Kultur in Erkelenz : Lu Possehl stellt im Haus Spiess aus

Erkelenz Bedeutende Künstlerin präsentiert ihre Werke an den Januar-Wochenenden. Für die Organisatoren ist die Ausstellung „ein Blick über den Tellerrand“.

Ihre Werke hat sie seit 1986 in Ausstellungen auf der ganzen Welt vorgestellt. Viele ihrer Gemälde und Plastiken sind von Ministerien, Banken und Galerien aufgekauft worden. Jetzt stellt Lu Possehl sich und ihr Werk im Haus Spieß in Erkelenz vor. Die Künstlerin lebt und arbeitet in Düsseldorf. An der dortigen Kunstakademie hat sie auch von 1981 bis 1986 studiert.