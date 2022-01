Theater in der Erkelenzer Stadthalle : Wenn aus Junggesellen Väter werden

Erst überfordert, zum Schluss beinahe unzertrennlich: Den Männern wächst ihr unverhoffter Nachwuchs ans Herz. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz „Drei Männer und ein Baby“ sorgte in der Stadthalle für leichte Komödienkost. Dabei ging es um ein unverhofftes, überfordertes und urkomisches Vatertrio.

Nicole, Francoise, Clementine – bei ihren ständig wechselnden Frauenbekanntschaften können Pierre, Michel und Jacques schnell den Überblick verlieren, welche flüchtige und wechselnde Beziehung bei wem die Nacht verbracht hat. Die drei Junggesellen genießen in ihrer gemeinsamen Wohnung in Paris ihr ungebundenes, sorgenfreies Leben, das völlig aus den Fugen gerät, als Marie auftaucht. Marie ist das Baby, das Mutter Sylvia kurzerhand beim unwissenden Vater Jacques und damit beim Männertrio parkt, um sich für sechs Monate zu verabschieden. Pierre und Michel sind zunächst allein mit dem „Stresszwerg“, nachdem sich Jacques als Flugbegleiter aus dem Staub macht.

Der 1985 produzierte Kinofilm „Drei Männer und ein Baby“ von Coline Serreau war ein Erfolg, verschiedene Adaptionen sind seitdem erschienen. Als Theaterstück in einer Fassung für das Tournee-Theater Thepiskarren wurde die Komödie jetzt in der Erkelenzer Stadthalle aufgeführt.

Leichte Kost erwartete den Besucher, die für einige Zeit ablenkte vom coronabeeinflussten Alltag und die heitere Erinnerungen weckte an die Zeit, als man selbst noch mit geruchsintensivem Windelwechsel, heißen Milchfläschchen und Brüllen und Weinen in nächtlichen Stunden beschäftigt war. All dies wartet auf die unbeleckten Männer, die dem „Ding“ unbeholfen gegenüberstehen, wenn wieder einmal „Windelalarm“ herrscht.

Oft in kurzen Szenen, häufig in breiter Form stellen Heino von Stetten als Pierre und Matthias Hermann als Michel ihre Unfähigkeit bei der Betreuung des Babys dar. Welche Größe hat die Windel? Welche Milch ist altersgemäß? Was ist zu tun, wenn das Baby weint und nicht schlafen will? Fragen über Fragen, die die beiden Männer überfordern können. Doch sie wachsen an ihrer Aufgabe, nehmen „Mutterschaftsurlaub“ und können Jacques (Boris Valentin Jacoby) in die Pflege von Marie integrieren.

Das Baby wird Teil ihres neuen Lebens, in dem flüchtige Liebschaften keine Rolle mehr spielen. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellt sie auf eine harte Probe, die vorbei scheint, als Sylvia (Tina Rottensteiner) das Baby wieder abholt. Aber die Rückkehr in die Zeit vor Marie gelingt nicht. So ist es für das Männertrio fast eine Erleichterung, als sich die durch Beruf und Betreuung überforderte Sylvia wieder bei ihnen einnistet und sie „ihre“ Marie wiederbekommen.