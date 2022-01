Tagebau Garzweiler II im Erkelenzer Land : SPD begrüßt neues Wasser-Konzept

Aus dem Tagebau Garzweiler II soll ein See werden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Erkelenzer Land Wie wird es mit dem Restloch, den Gewässern und dem Grundwasser in der Region weitergehen, wenn der Braunkohleabbau im Rheinischen Revier nun wohl schon im Jahr 2030 der Vergangenheit angehören wird?

Zuletzt hatte unter anderem Landrat Stephan Pusch Zweifel daran geäußert, ob die derzeitige wasserwirtschaftliche Planung mit einem Kohleausstieg 2030 in Einklang zu bringen sei. Mit dem Ende des Tagebaus und dem Auffüllen eines Restsees würden sich erhebliche Veränderungen für das Grundwasser etwa im Nordkreis Heinsberg oder in Mönchengladbach ergeben. „Wo soll bis 2030 eine 38 Kilometer lange Pipeline vom Rhein bis in den Tagebau herkommen, gerade bei den derzeitigen Bauzeiträumen? Kommt genug Ersatzwasser aus dem Rhein, gerade bei den niedrigen Pegelständen der letzten Jahre? Das muss dringend geklärt werden“, sagte Pusch.