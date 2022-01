Abholung in Erkelenz : Hier können Sie Ihre Weihnachtsbäume entsorgen

Erkelenz Der Januarbeginn ist traditionell auch die Zeit, in der sich viele Menschen fragen, wo sie ihre Weihnachtsbäume entsorgen sollen. Während normalerweise traditionell viele Erkelenzer den Service der Katholischen Arbeiter Bewegung (KAB) nutzen und ihre Bäume zu Hause abholen lassen, fällt die Aktion in diesem Jahr erneut aus.

„Gerne hätten die KAB wieder gezielte schulische und soziale Projekte gefördert“, teilt der Vorstand mit. Er bittet nun trotzdem um Spenden, die etwa Schulprojekten in Südamerika oder der medizinischen Versorgung von Kindern in Kriegs- und Krisengebieten zugute kommen sollen. Wer spenden will, kann einen Briefumschlag im Pfarrbüro am Johannismarkt 16 einwerfen oder eine Überweisung tätigen. Die Kontodaten gibt es auf der Webseite www.kab-erkelenz.de.