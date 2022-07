Kunstprojekt in Krefeld : Künstlerkleid für Linner Bäume

Krefeld Das Künstlerpaar Barbara Esser und Wolfgang Horn hat fürs Textimuseum eine neue textile Installation geschaffen: Warum die Linner Bäume gelbe und rote Gurtbändertragen.

(ped) Eine Gänseblümchenwiese auf dem Andreasmarkt hat sie 2002 in Krefeld bekannt gemacht. Während des Lockdowns zeigten Wolfgang Horn und Barbara Esser dann eine vergängliche Kunst auf der Fassade des Texilmuseums: textile Strukturen - in Licht übersetzt. Nun hat das Künstlerpaar wieder Textiles in Verbindung mit dem Krefelder Haus kreiert: Wolfgang Horn hat für das Deutsche Textilmuseum eine textile Installation für die Bäume auf dem Andreasmarkt konzipiert und mit der Künstlerin Barbara Esser realisiert. Um die Baumstämme entstand ein in Abständen gearbeitetes Gewebe aus gelben und roten Gurtbändern. Die Bäume erhalten so temporär eine zweite textile Hülle.

Das Düsseldorfer Künstlerpaar Barbara Esser und Wolfgang Horn hat bereits Bäume in Langenfeld gestaltet. Beide Aktionen sieht Horn als künstlerische Achse an. Die Bauminstallation soll bis in den Herbst in Krefeld zu sehen sein. Mit der Präsentation der Bauminstallation stellte das Deutsche Textilmuseum Krefeld auch einmalig an einem Tag „Neue textile Experimente. Vierlagige Fadenkonstrukte und Gewebe“ der Künstlerin Barbara Esser in der Museumsscheune vor. Mit aufwändiger, komplizierter Webtechnik kreierte Esser einzigartige textile Kunstwerke.