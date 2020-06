Vorsitzender des SV Niersquelle Kuckum im Interview : „Am neuen Standort entsteht eine richtig schöne Anlage“

Erkelenz Der Vorsitzende des SV Niersquelle Kuckum, Thomas Portz, spricht im Interview über das zukünftige Vereinsdomizil, das im September 2021 bezogen werden soll, und den wahrscheinlichen Klassenerhalt am grünen Tisch.

Portz Da befinden wir uns gemeinsam mit der Stadt Erkelenz gerade auf der Ziellinie. So viel kann ich aber schon sagen: Domo ist favorisiert. Von diesem Hersteller sind ja zum Beispiel auch die Plätze in Erkelenz und Viersen, und die sind beide sehr gut.

Portz Gemeinsam mit der Stadt hatten wir uns im Vorfeld Korkplätze in Köln angeschaut. Der in Poll existiert seit sechs Jahren – und der musste nun zum ersten Mal nachgefüllt werden, wie uns von den Verantwortlichen dort glaubhaft versichert wurde. Dabei wird der von 19 Teams genutzt, also extrem viel bespielt. Wir sind daher zuversichtlich, dass das auch bei uns klappt.

Portz Wir rechnen mit Anfang September 2021. Wir sind uns mit der Stadt einig, was wir dabei noch alles zu erledigen haben. So kümmern wir uns gemeinsam mit der Bruderschaft um die Inneneinrichtung unseres Vereinsraumes, besorgen Küche und Theke. Wir fliesen und streichen, kümmern uns auch um die Elektrik. Das ist alles aber auch kein Problem – die nötigen Handwerker haben wir im Verein.

Portz Ich gebe zu, dass ich am Anfang sehr skeptisch war. Wir vom Verein haben zunächst geklopft, die Stadt hat getrommelt – eigentlich aber ganz normal. Doch dann haben wir uns zusammengefunden, haben eine gemeinsame Linie entwickelt. Seitdem läuft es sehr gut – gerade auch mit dem ersten Beigeordneten Dr. Hans-Heiner Gotzen. Und was in den Gesprächen besprochen und zugesichert wurde, wurde auch immer eingehalten. Generell habe ich die Erfahrung gemacht, dass es einfach besser ist, wenn nur wenige Personen in so einer großen Sache involviert sind – dann klappt es auch.