DTM-Boss Berger : Kaum noch Formel-1-Alternativen für Vettel

Wörgl DTM-Boss Gerhard Berger hat scharfe Kritik an Audi geübt und zudem versucht, dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel die Tourenwagenserie schmackhaft zu machen.

Gerhard Berger (60) sieht für die Zukunft von Sebastian Vettel in der Formel 1 kaum noch Alternativen. „Er will in einem Topteam fahren, da gibt es nur noch Mercedes als Möglichkeit. Aber auch dort, so fürchte ich, sind die Plätze besetzt“, sagte DTM-Boss Berger der „Sport Bild“ (Mittwoch) im Interview. Vettel muss zum Saisonende bei Ferrari gehen. Ob er darüber hinaus seine aktive Karriere im Motorsport fortsetzt, ist noch nicht bekannt.