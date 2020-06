In der Region Heinsberg : Kreissparkasse unterstützt Museen mit 10.000 Euro

In der Region Heinsberg

Das Volkstrachten-Museum in Wegberg-Beeck gehört zu den kleinen musealen Juwelen des Erkelenzer Landes. Allen Museen sind Einnahmen weggebrochen. Foto: Michael Heckers

Erkelenzer Land Der Internationale Museumstag fiel der Corona-Pandemie ebenso zum Opfer wie normale Öffnungstage und Führungen. Die Kreissparkasse Heinsberg würdigt das Engagement der dort Tätigen mit einer Zuwendung.

Am 17. Mai hätten eigentlich viele Museen in ganz Deutschland ihre Türen zum Museumstag geöffnet. Alleine im Kreis Heinsberg waren 20 attraktive Programme vorbereitet – neben kostenlosen Führungen Angebote zum Anfassen und Ausprobieren. Die Corona-Pandemie machte die Durchführung dieses besonderen Tages leider unmöglich. Die Kreissparkasse Heinsberg sagt Unterstützung zu. Die Absage des Museumstages hat nicht nur die teilweise schon getroffenen Vorbereitungen zunichte gemacht. Die durch Corona bedingten Schutzmaßnahmen haben auch dazu geführt, dass die Museen ihren Betrieb über Wochen einstellen mussten, so dass die Einnahmen aus dem Museumsbetrieb komplett weggefallen sind.