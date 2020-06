Aus dem Jugendhilfeausschuss Erkelenz : Bauen für Kinder und Gemeinschaft

Erkelenz Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Erkelenz stimmt Plänen der Stadt für Oerather Mühlenfeld West zu. Gebaut wird eine fünfgruppige Kindertageseinrichtung und ein Quartierszentrum für die Gemeinschaft.

Das Baugebiet Oerather Mühlenfeld West ist in seiner Erschließung bereits weit fortgeschritten. Enstehen werden dort rund 450 Wohneinheiten. Längst ist auch das Thema Infrastruktur auf dem Tisch bei der Stadt Erkelenz, dazu zählen auch der Bau einer Kindertageseinrichtung und eines Quartierszentrums. Die Pläne dazu stellte die Verwaltung in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vor.

Die bestehende Kindertageseinrichtung im Oerather Mühlenfeld kann den künftigen Bedarf nicht decken. Darum hat das Hochbauamt in Zusammenarbeit mit dem Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales einen Entwurf für eine fünfgruppige Tageseinrichtung für Kinder mit Quartierszentrum gefertigt. Die Kita wird Platz für bis zu 100 Kinder bieten, es sollen U3- und Ü3-Plätze angeboten werden. Einen Förderantrag hat die Stadt bereits an den Landschaftsverband Rheinland (LVR) gestellt, um möglichst noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen zu können. Ein Bewilligungsbescheid für den Bau des Quartierszentrums liegt übrigens schon vor. Von den kalkulierten Kosten für die Erstellung dieses Gebäudeteils in Höhe von 690.000 Euro werden laut Bescheid 414.000 Euro gefördert. Für den Neubau und die Ausstattung der Kindertageseinrichtung bei 100 Plätzen rechnet die Verwaltung mit einer Förderung in Höhe von 2.700.000 Euro (30.000 € pro Platz minus zehn Prozent Trägeranteil).