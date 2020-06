Energie-Experte unterstützt Erkelenzer Initiative : „Die Vernichtung der Dörfer muss enden“

Erkelenz Der Energie-Experte Volker Quaschning unterstützt die Initiative „Menschenrecht vor Bergrecht“, die für den Erhalt von Keyenberg kämpft. Er fordert ein rasches Ende der Kohleverstromung.

Volker Quaschning, 1969 in Leonberg (Baden Württemberg) geboren, ist seit 2004 Professor für das Fachgebiet Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin und Sprecher für den Studiengang Regenerative Energien. 2019 gehörte der Diplomingenieur der Elektrotechnik, der 1996 promovierte, zu den Mitinitiatoren von Scientists for Future. Auf seinem Internetportal informiert er über erneuerbare Energien und Klimaschutz. Für ihn steht außer Zweifel, dass in spätestens acht Jahren die Kohleverstromung in Deutschland beendet sein muss, um die Klimaschutzziele zu erreichen, zu denen sich die Bundesrepublik auch international verpflichtet hat. Die Zeiten, in denen das Bergrecht über allem stehe, seien vorbei. Bergrecht vor Menschenrecht sei eine antiquierte Denkweise, die der aktuellen Situation nicht mehr gerecht werde. Das jahrhundertealte Bergrecht, das zu Nazizeiten zugunsten der Bergbautreibenden verschärft und danach nicht mehr geändert wurde, könne nicht als Rechtfertigung für die Fortführung des Braunkohletagebaus und für die Verbrennung von Braunkohle herangeführt werden. Menschenrecht wie der Schutz des Eigentums und der körperlichen Unversehrtheit seien höherrangig, zumal eine Energieversorgung ohne Kohlestrom machbar sei. Spätestens in 15 bis 20 Jahren würden erneuerbare Energien, erzeugt aus Sonne und Wind, in Übermaß zur Verfügung stehen, glaubt der Professor. In spätestens acht Jahren könnten in ausreichendem Maße Gaskraftwerke eventuelle Schwankungen in der Stromversorgung problemlos ausgleichen könnten. Diese Gaskraftwerke könnten danach problemlos umgerüstet werden, um etwa Wasserstoff zu erzeugen.