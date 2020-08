Schulanfänger 2021/2022 : Franziskus-Schule informiert Eltern der i-Dötzchen

Erkelenz Der übliche Tag der offenen Tür fällt zwar aus, dennoch bietet die Schule drei Infoveranstaltungen für Eltern an, deren Kinder nächstes Jahr in Erkelenz und Houverath eingeschult werden.

Der Tag der offenen Tür, der in Kürze stattgefunden hätte, muss ausfallen. Dennoch, so teilt es Schulleiterin Hedwig Michalski mit, sind Informationsabende geplant. Den Eltern der künftigen Schulkinder wird dabei das schulische Konzept vorgestellt. „In diesen Veranstaltungen stellen wir das pädagogische Konzept der Franziskus-Schule an den Standorten Erkelenz und Houverath vor. Dabei gehen wir auch auf die Fragen der Eltern ein“, erklärt Hedwig Michalski. Pro Familie kann jedoch nur eine Person an einem der Termine teilnehmen. Die Termine in der Übersicht: Montag, 28. September, 18.30 bis 19.30 Uhr, Montag, 28. September, 20 bis 21 Uhr, Dienstag, 29. September, 19.30 bis 20.30 Uhr. Ort ist das Forum der Franziskus-Schule am Standort Erkelenz, Zehnthofweg 17.