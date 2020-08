Engagement der Dorfbewohner : Die Menschen stehen für Immerath

Meinung Erkelenz In Immerath haben die Dorfbewohner einen neuen Ortsausschuss gegründet. Einen solchen hielten sie aus mehreren Gründen für notwendig. Diese Eigeninitiative der Menschen ist lobenswert.

Mit der Umsiedlung, die wegen des Braunkohlentagebaus Garzweiler II nötig geworden war, mussten sich unter anderem auch die Menschen in Immerath auseinandersetzen. Auch sie wissen nur allzu gut, dass der Prozess viele Jahre dauert, ehe sich das Dorfleben am Umsiedlungsstandort entwickelt.

Dies ist allerdings kein selbstverständlicher Selbstläufer. Heißt: Die Menschen in Ortschaften wie Immerath sind es, die gefragt und eben auch gefordert sind, das Dorfleben zu gestalten. Die Menschen stehen für Immerath. Wenn sich nun in Immerath ein neuer Ortsausschuss gegründet hat, zeigt sich, dass die Immerather nicht nur in ihrem Dorf wohnen, sondern das Leben dort aktiv in die Hand nehmen wollen – und zwar in der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft.