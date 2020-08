Preisverleihung des Stadtradelns 2020 : Radelrekorde für das Stadtklima

Erkelenz Im Rahmen der Stadtradel-Kampagne traten 450 Erkelenzer drei Wochen lang kräftig in die Pedale und erzielten im Auftrag für die Umwelt neue Rekorde.

Auf zwei Rädern ein Zeichen für das Klima setzen – das ist das Ziel de Stadtradeln-Kampagne, das deutschlandweit Bürger dazu bewegt, für möglichst viele Strecken vom Auto auf den Drahtesel umzusteigen. Unter dem Motto „Radeln für ein gutes Klima“ haben an der diesjährigen Auflage in Erkelenz 450 Teilnehmer gestrampelt und Rekorde der Vorjahre gebrochen.

Vom 14. Juni bis zum 4. Juli legten die Erkelenzer Radler in insgesamt 36 Teams 125.186 Kilometer zurück – mehr als eine dreifache Erdumrundung entlang des Äquators. Unter den teilnehmenden Städten vergleichbarer Größe liegt Erkelenz in NRW damit auf dem ersten Platz. Gemessen an der Premiere der Aktion 2017 hat sich nicht nur die Zahl der Teilnehmer fast verdoppelt, sondern auch die Menge an „herausgefahrenen“ Kilometern – damals waren es 67.276 Kilometer bei 243 Teilnehmern. Die Preisverleihung fand aufgrund der pandemischen Lage nicht wie gewohnt auf dem Gelände von Haus Hohenbusch, sondern in verkleinerter Form und mit Musik von „Streetlight“ vor dem alten Rathaus statt.