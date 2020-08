Großdemonstration bei Erkelenz : Demonstration für den Erhalt aller Tagebaudörfer

Erkelenz Luisa Neubauer, die deutsche Greta Thunberg, kommt zu der Demonstration am Sonntag. Unter anderem soll ein „gemeinsames Menschenbild“ in Lützerath wie ein schützendes Band um das vom Abriss bedrohte Dorf gebildet werden

Die Demonstrationen – mit Rechtsverkehr, Mund-/Nasen-Schutz und Mindestabstand – starten 12 Uhr am Wendehammer in Keyenberg und um 13 Uhr in Immerath an der Kreuzung L277/L19. Gegen 14 Uhr soll ein „gemeinsames Menschenbild“ in Lützerath wie ein schützendes Band um das vom Abriss bedrohte Dorf gebildet werden, um 14.30 Uhr findet dort eine Kundgebung statt.