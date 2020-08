Bund-Länder-Vereinbarung unterzeichnet : Weichen für Erkelenzer Projekte gestellt

Erkelenzer Land Die Bund-Länder-Vereinbarung ist unterzeichnet. Das Zukunftsrevier soll nun aktiv gestaltet werden. Bürgermeister Peter Jansen hebt drei „Erkelenzer Projekte“ hervor, die nun auf den Weg gebracht werden könnten.

Das Bund-Länder-Koordinierungsgremium hat am 27. August in Berlin die Vereinbarung unterzeichnet und damit die Projekte für Kohleregionen wie dem Rheinischen Revier beschlossen. Das geht aus einer Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. Damit seien die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, um den Strukturwandel aktiv zu gestalten. Bundesweit stehen dafür in den Jahren 2020 und 2021 jeweils eine Milliarde Euro zur Verfügung.

Bürgermeister Peter Jansen hebt drei „Erkelenzer Projekte“ hervor, die nun auf den Weg gebracht werden könnten. Erstens: das Projekt RIO, bei dem alte Gewerbeimmobilien in der Nähe des Erkelenzer Bahnhofs erneuert und damit hochwertige Arbeitsplätze mit Zukunft geschaffen werden sollen. Zweitens: bei dem Projekt „Dorf der Zukunft“ geht es um die Frage, auf welche Weise Orte wie Holzweiler, Venrath und Kaulhausen so gestärkt werden können, dass sie sich trotz ihrer künftigen Lage am Tagebau Garzweiler II positiv entwickeln können. So ist beispielsweise für Holzweiler vorgesehen, die Gemeinschaft zu stärken, Straßen umzugestalten und einen Grüngürtel („grünes Band“) anzulegen. Drittens: das Projekt „Gipco advanced“ mit der Planung und Umsetzung von interkommunalen Gewerbegebieten, zum einen an der Bundesstraße 57 in Richtung Hückelhoven als Ergänzung des vorhandenen Gewerbe- und Indstustrieparks Commerden (Gipco), zum anderen die Entwicklung einer Fläche gemeinsam mit der Gemeinde Titz in Autobahnnähe bei Jackerath.