RP-Leserin beschwert sich : Viel Abfall, Überdachung fehlt

Der Erkelenzer Bahnhof sollte eigentlich schon längst überdacht sein – darauf müssen Fahrgäste wohl noch ein knappes Jahr warten. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Vermüllte Gleise und ein fehlender Wetterschutz am Bahnhof stören eine Erkelenzerin. Die Bahn verspricht Besserung – das Dach lässt aber noch auf sich warten.

Als Anne Zippel neulich in unserer Zeitung ein Statement der Deutschen Bahn las, dem zufolge am Erkelenzer Bahnhof alles für den ICE-Halt ab dem 13. Dezember eingerichtet sei, wurde die Erkelenzerin stutzig. „Dem kann ich nicht zustimmen“, sagt die Pendlerin. Ihrer Meinung nach liegt am Erkelenzer Bahnhof einiges im Argen: „Ich fahre jeden Tag mit dem Zug und ärgere mich über den verheerenden Anblick“, sagt sie.

Zwei Dinge stören Zippel dabei besonders: „Es fehlt an ausreichenden Sitzmöglichkeiten und die Überdachungen an Gleis 1 und 2 sind viel zu klein“, sagt sie zum einen. Zum anderen missfällt ihr der Zustand des längst stillgelegten Gleis 3, der zunehmend von der Natur eingenommen wird. „Die Verwahrlosung nimmt immer mehr zu. Müll fliegt umher und liegt monatelang herum.“ Das liege auch an der Zahl der Abfalleimer. Diese seien „falsch platziert und nicht in ausreichendem Maß vorhanden.“

Die fehlende Überdachung ist für die Bahn kein neues Problem. Eine Erneuerung ist längst beschlossen, die Frage ist nur, wann dies umgesetzt wird. Auf Anfrage erklärte eine Bahn-Sprecherin, dass für die Montage der Dachstützen und Dachhaut Sperrpausen nötig sind, also Zeiten, in denen kein Zug fährt. Für 2020 sei eine solche Sperrpause nicht genehmigt worden, für das kommende Jahr sei eine solche Pause aber bereits bestätigt worden. „Derzeit planen wir, die Gesamtmaßnahme bis Ende 2021 abzuschließen. Dies umfasst auch den Neubau eines weiteren Wetterschutzes inklusive Sitzmöglichkeiten am Hausbahnsteig“, sagt die Sprecherin.