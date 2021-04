Revierpakt 2030 : Erkelenzer Bürgermeister Muckel fordert „zügige Umsetzung“

Erkelenzer Land Der Revierpakt 2030 bildet auch für viele Projekte im Erkelenzer Land den Rahmen. Landrat Stephan Pusch sieht darin einen „Meilenstein“. Doch es gibt auch Kritik.

Dass die Förderung von Aufbauprojekten für die Zeit nach dem Braunkohleausstieg nun auch in einen vertraglichen Rahmen gegossen wurde, wertete Stephan Pusch, Landrat des Kreises Heinsberg, als klaren Erfolg: „Das ist ein weiterer Meilenstein für den Strukturwandel in unserer Region“, sagte Pusch. Der Erkelenzer Bürgermeister Stephan Muckel erklärte: „Der vorgelegte Vertrag soll die Spielregeln für den Strukturwandel im rheinischen Revier definieren.“ Muckel richtet den Blick in die Zukunft: „Aus kommunaler Perspektive sind die Beteiligung der Hauptbetroffenen und eine zügige Umsetzung wichtig. An guten Ideen mangelt es nicht.“