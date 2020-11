Unerwarteter Todesfall : Hans Kühle im Alter von 76 Jahren gestorben

Erkelenz Die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft trauert um ihren ehemaligen Vorsitzenden, der sich zuletzt als Mitglied im Elferrat engagiert hat.

(cpas) Völlig unerwartet ist am Sonntag Hans Kühle im Alter von 76 Jahren verstorben. Kühle war jahrzehntelang Inhaber der Hirsch-Apotheke am Erkelenzer Markt sowie Vorstandsmitglied der Apothekenkammer Nordrhein. Den Gewerbering Erkelenz prägte er als Vorsitzender ebenfalls mit. In der Erkelenzer Karneval sgesellschaft (EKG) war Kühle bis zuletzt Mitglied des Elferrats.

„Wir sind schockiert und fassungslos. Am Morgen hatte Hans noch Brötchen geholt“, sagt Heinz Baltes, Vorsitzender der EKG und Kühles Nachbar. „Hans war ein sehr zurückhaltender, aber extrem kompetenter Mensch, der durch und durch Apotheker gewesen ist. Er war ein lustiger Geselle, der immer wusste, was in der Stadt los war. Er hatte immer das Ohr auf der Schiene.“ Kühle war seit 1973 EKG-Mitglied, von 1980 bis 82 führte er die Karnevalisten als Vorsitzender. Für seine Arbeit wurde er mit dem Verbandsorden und dem Verdienstorden in Silber vom Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise ausgezeichnet.