Erkelenzer Tafel in der Pandemie : „Haben Krise bislang gut überstanden“

Manfred Fröhlich ist der Leiter der Erkelenzer Tafel. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Manfred Fröhlich leitet die Tafel in Erkelenz. Er erklärt die Folgen aus der Coronakrise, die bald beginnende Weihnachtspakete-Aktion und worauf zu achten ist. Fröhlich lobt die disziplinierten Kunden.

Auch die Erkelenzer Tafel hat coronabedingt mit Herausforderungen zu kämpfen. Und ausgerechnet jetzt steht die Päckchen-Aktion zu Weihnachten an. Darüber und wie die Tafel die Coronakrise meistert, sprach Tafel-Leiter Manfred Fröhlich.

Sind die Dienste der Tafel seit Beginn der Corona-Krise noch wichtiger geworden als zuvor?

Info Bei Weihnachtsaktion mitmachen Päckchen können vom 23. November bis 17. Dezember, montags und donnerstags, 7 bis 10.30 Uhr und 12.30 bis 16 Uhr, bei der Tafel, Krefelder Straße 5a, abgegeben werden. Ausgabe: Freitag, 18. Dezember, 10 bis 12.30 Uhr. Geeignet für die Pakete sind u.a. Knödel, Nudeln, Reis, Konserven, Mehl, Zucker, Saft, Kakao.

Fröhlich Das würde ich so sehen. Der Kreis derer, die zu uns kommen, hat sich erweitert und die nicht geringe Zahl von Neuaufnahmen beweist, dass unsere Präsenz wichtig ist.

Welche Auswirkungen hatte die Pandemie auf die Arbeit der Tafel?

Fröhlich Während des ersten Lockdowns hatten wir fast fünf Wochen geschlossen. Das hing auch damit zusammen, dass 90 Prozent unserer Mitarbeiter über 60 sind und zum Teil Vorerkrankungen haben, da hätten wir nicht normal arbeiten können. Stattdessen konnten wir dank einer Spendenaktion drei Ausgabetermine realisieren, organisiert haben das die Küster der Gemeinden Erkelenz und Katzem. Wir haben die Ware ausgegeben, indem wir einen Tisch direkt in den Eingangsbereich gestellt und jeweils nach Familiengröße eine oder mehrere Tüten an die Kunden ausgegeben haben. In das Gebäude selbst ist keiner gekommen. Wir waren froh über die Unterstützung und die Spendenfreudigkeit der Bevölkerung – die Erfahrung, die wir in diesen Wochen gesammelt haben, hilft uns.

An den Ausgabetagen gibt es oft längere Schlangen. Wie genau sorgen sie für Abstand und Hygiene?

Fröhlich Die AHA-Regeln werden strengstens beachtet. Draußen haben wir nach dem ersten Lockdown eine große Fläche abgesperrt, um für Tage mit großem Andrang Laufwege und Abstände zu kennzeichnen. Demnächst werden wir die Markierungen erneuern. Auf dem ersten Tisch im Eingang stehen Desinfektionsmittel und Handschuhe bereit, wir tragen natürlich Masken. Wir haben den Empfang nach oben verlegt, um auch im Gebäude ausreichende Abstände zu gewährleisten, und lassen nie mehr als zwei Personen nach unten. Dort steht nun ein Tisch mit Spuckschutz. Die Kunden sehen die Ware und können Wünsche äußern, dadurch werden Berührungen vermieden. Wir geben uns Mühe, dass das funktioniert. Anfangs waren wir ängstlich, ob alles klappt. Ich muss aber an dieser Stelle ausdrücklich unsere Kunden loben – die sind auch nach über einem halben Jahr diszipliniert, es gab nie Gedränge, alles funktionierte reibungslos.

Wie haben Sie die Zusatzbelastung gestemmt? Haben Sie neue Leute mit ins Team geholt oder die Öffnungszeiten angepasst?

Fröhlich Bis auf zwei oder drei Mitarbeiter waren nach der Wiederöffnung alle in der Lage, auch unter erschwerten Bedingungen gute Dienste zu leisten. Bei Ausfällen haben wir immer Ersatz gefunden, und da uns auch unsere Kunden mit ihrem Verhalten sehr entgegenkommen, war das kein Problem. Im Moment haben wir ausreichend Ware, darüber bin ich auch sehr froh.

Die Weihnachtspakete-Aktion, die bald anläuft, hat inzwischen seit 15 Jahren Tradition. Ist in diesem Jahr irgendetwas anders als davor?

Fröhlich Im Prinzip werden die gespendeten Pakete ja nur weitergereicht, das lässt sich wunderbar machen, insofern wird es keine Änderungen geben. Es können sich natürlich lange Schlangen bilden, wenn wir am 18. Dezember die Pakete verteilen, aber darauf sind wir und auch die Leute vorbereitet. Da zur Zeit immer nur eine Person pro Haushalt das Haus betreten darf, organisieren wir die Kinder-Aktion dieses Mal mit der Kita Oerather Mühlenfeld etwas anders. Ansonsten wird es wieder so sein, dass die Ausgabe der letzte Öffnungstag in dem Jahr ist, wir öffnen wieder ab dem 4. Januar. Das ist Tradition bei uns, und unsere Mitarbeiter, die das ganze Jahr zur Verfügung stehen, haben auch mal Zeit für sich verdient. Wir statten unsere Kunden auch immer so aus, dass sie in der Zwischenzeit versorgt sind.

Müssen die Paketspender in diesem Jahr etwas besonderes beachten?

Fröhlich Im Grunde genommen gibt es, abgesehen von den Hygienevorkehrungen, keine wesentlichen Veränderungen.

Welches Resümee ziehen Sie aus diesem Jahr und was erwarten Sie für die kommenden Monate?