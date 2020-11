Freizeit in Erkelenz : Grüne fordern neuen Skateplatz

Erkelenz Die Anlage am Adam-Stegerwald-Hof soll grundlegend erneuert werden. Zusätzlich wollen die Grünen im Oerather Mühlenfeld eine BMX-Bahn bauen lassen.

Die Entwicklung und vor allem die Familen- und Jugendfreundlichkeit der Erkelenzer Innenstadt stehen weit oben auf dem Wunschzettel, den die Bürger der Lokalpolitik für die kommende Legislaturperiode geschrieben haben. Dort setzt nun die Grünen-Fraktion an, die in einem Antrag im Stadtrat durchsetzen wollen, dass die Skateanlage am Adam-Stegerwald-Hof im kommenden Jahr entweder renoviert oder gleich an einer anderen geeigneten Stelle komplett neu gebaut wird. Zusätzlich wollen sie im Oerather Mühlenfeld eine BMX-Bahn bauen lassen. Entsprechende Mittel sollen in den Haushalt für das kommende Jahr einfließen.