Mitmach-Aktion : Pilates-Trainerin misst Fitnesslevel der Erkelenzer

Stefanie Rahn ist Pilates-Trainerin, Buchautorin und Präsidentin des Deutschen Pilates-Verbandes. Foto: Renate Resch

Erkelenz Am 8. Mai können Erkelenzer an einer kostenlosen Übungsstunde mit der Fitness-Trainerin Stefanie Rahn teilnehmen. Sie will die Kraft und Beweglichkeit der Menschen messen.

Homeoffice, geschlossene Fitnessstudios, kein Training in Sportvereinen und wenig Zeit vor der eigenen Haustür – das trägt auch in Erkelenz nicht dazu bei, dass sich die Fitness der Menschen verbessert. Zum deutschlandweiten Pilates-Festival hat sich die Erkelenzer Pilates-Trainerin Stefanie Rahn deswegen entschieden, ein kostenloses Online-Screening für alle Bürger zu veranstalten. Am Samstag, 8. Mai können um 14 Uhr Interessierte unter dem Motto „Return to Life“ ihre Kraft und Beweglichkeit messen lassen und anschließend gemeinsam trainieren.

Rahn, die ein Pilates-Studio an der Brüsseler Allee betreibt und Präsidentin des Deutschen Pilates-Verbandes ist, sagt: „Im Zentrum steht ein Fitness Test und der Aufruf, selber in Aktion und Bewegung zu kommen.“

Mit der kostenlosen Aktion einher geht ein Aufruf zu einer Spende für die Aktion Luftsprung, die krebskranken Kindern Bewegungsangebote ermöglicht.

Unterstützung für das Projekt gibt es unter anderem von Landrat Stephan Pusch, der in einem Youtube-Video bereits die Übungen absolvierte – und ordentliche acht von 14 Punkten erreichte. Bereits mitgemacht haben auch die Kabarettistin Fabienne von Straten sowie der Erkelenzer Bürgermeister Stephan Muckel.

Alle Informationen gibt es im Internet unter www.pilates-lesson.de

