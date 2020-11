Funkengarde Erkelenz gratuliert : Funken-Grüße für Bürgermeister Muckel

Erkelenz Die Traditionelle Funkengarde der Stadt Erkelenz ist seit mehreren Jahrzehnten die „Garde des Bürgermeisters“. Und dieser steht in den Reihen der Aktiven. Grund genug, Stephan Muckel zu seinem Geburtstag zu überraschen.

Seit einigen Tagen nämlich ist dort in Stephan Muckel ein neuer Bürgermeister der offiziell im Amt – und die Funkengardisten gratulierten Muckel nun zu seinem 40. Geburtstag. Doch hinter dieser freundschaftlichen Geste steckt mehr: Muckel ist seit zweimal 11 Jahren aktives Mitglied der Funkengarde, die nun eben den amtierenden Bürgermeister in den Reihen ihrer Uniformierten hat. „Jetzt stehen wir also dir persönlich zur Verfügung“, sagte Kommandant Marcel Pangels schmunzelnd in Richtung Muckel. Und: „Wenn du pfeifst, werden wir da sein.“