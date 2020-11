Braunkohlegegner in Lützerath : Polizeieinsätze bei Protestaktionen

Erkelenz An drei Tagen hat die Polizei Aachen Braunkohlegegner in Gewahrsam genommen. Protestler hatten Seile über Straßen gespannt und wollten Bagger bei Baumfällarbeiten behindern.

Nach Protestaktionen von Braunkohlegegnern berichtet die Polizei Aachen von mehreren Einsätzen bei Lützerath, bei denen Personen in Gewahrsam genommen wurden. Es begann am Mittwoch an der alten L 277. Aus einer Gruppe von 20 bis 30 Personen versuchten einige zeitweise, die laufenden Erd- und Abräumarbeiten von RWE zu stören. Während ein Großteil der Personen sich friedlich verhielt, lief laut Polizei eine Frau in den abgesperrten Sicherheitsbereich eines arbeitenden Baggers. RWE-Mitarbeiter konnten sie stoppen. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Die Frau verhielt sich gegenüber den Polizisten unkooperativ und sperrte sich, heißt es im Polizeibericht. Mit einfacher körperlicher Gewalt wurde sie aus dem Bereich entfernt und zur Personalienfeststellung in Gewahrsam genommen. Gegen sie wurde eine Strafanzeige gefertigt; nachmittags wurde sie entlassen.