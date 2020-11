Freizeitgestaltung : Erkelenz sucht Teamleiter für Ferienprogramme

Stadtjugendpflegerin Katharina Lüke zieht ein positives Fazit der Herbstferienspiele. Foto: Speen

Erkelenz Trotz Corona haben die Stadt Erkelenz und die Jugendzentren in den Herbstferien ein tolles Programm für die Kinder angeboten. Das Fazit fällt positiv aus. Gesucht werden neue Teamer.

Natur- und Draußenzeit, das war das Motto, unter dem die Herbstferienspiele der Stadt Erkelenz standen. Und dieses Motto war Programm – bei allen Wetterlagen, die der Herbst zu bieten hatte. Unter Beachtung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen konnten 60 Kinder bei Spiel und Spaß in der Natur den Alltag zumindestens für die Ferien ein wenig vergessen.

Das berichtet die Stadtjugendpflegerin Katharina Lüke, die ein positives Fazit der Herbstferienspiele zieht. Die diplomierte Sozialpädagogin trat Mitte 2018 die Nachfolge von Markus Wilmer an, der zur Kreisverwaltung nach Heinsberg wechselte. Organisiert wurde das Herbstferienprogramm vom Jugendamt der Stadt Erkelenz zusammen mit den evangelischen Jugendzentren ZaK und Cirkel sowie dem katholischen Jugendzentrum Katho.

Die Ferienspiele der Osterferien waren wegen der Corona-Pandemie bereits ausgefallen, die Sommerspiele konnten wieder stattfinden. Im Herbst liefen die Aktionen über beide Ferienwochen. Wie es schon bei den Sommerferienspielen angesagt war, so bot die Stadt Erkelenz ihre Aktionen erneut kostenfrei an, um Eltern finanziell zu entlasten.

Die Ferienspiele starteten mit einer Waldolympiade im Naturschutzpark Wildenrath, bei der die Kinder sich austoben konnten und am Ende sogar die Möglichkeit hatten, eigene Plaketten aus einer dünnen Baumscheibe zu gestalten. Los ging diese Führung an der Naturschutzstation in Wildenrath.

Mit dem Naturpäda­gogen Willi Krings ging es in den Wildpark nach Gangelt, wo die Kinder viel über die verschiedenen Tiere und deren Lebensraum lernten. Neben diesen Ausflügen gab es auch eine moderne Schatzsuche in Erkelenz. Hier mussten die Kinder mit Hilfe von GPS-Daten verschiedene Geocaches in und rund um die Erkelenzer Innenstadt finden.

Ehrenamtliche Teamer im Alter ab 16 Jahren betreuten das Programm. Auch für nächstes Jahr sind wieder Ferienspiele geplant, kündigt Katharina Lüke an, auch wenn noch nicht sicher ist, in welcher Form sie aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie angeboten werden können. Deshalb sucht die Stadt Erkelenz auch wie immer neue so genannte „Teamer“, die im kommenden Jahr die Aktionen begleiten, die Teilnehmer anleiten und bei den Ferienspielen so Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen machen wollen.