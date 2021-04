Mit erneuerbarer Energie : Bürgerpartei will Franziskanerplatz in Erkelenz aufwerten

Bürgerpartei will Franziskanerplatz in Erkelenz aufwerten

Erkelenz Der Platz in der Erkelenzer Innenstadt wird in diesem Jahr umgebaut. Die Bürgerpartei macht nun Vorschläge, mit denen das Entree um die Stadthalle attraktiver werden soll.

Als eine der wichtigsten Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes „Erkelenz 2030“ („InHK“) soll der Franziskanerplatz in der Innenstadt ein neues Gesicht erhalten. Im Erkelenzer Haushalt sind dafür in diesem Jahr rund 1,1 Millionen und im kommenden Jahr noch einmal rund 1,7 Millionen Euro vorgesehen. In einem Antrag an den Lenkungsausschuss des Projektes schlägt die Bürgerpartei nun alternative Elemente vor, die erneuerbare Energie erzeugen und in der Planung des Platzes berücksichtigt werden sollen.