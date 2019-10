Unfall in Erkelenz : Auto erfasst Radfahrerin und verletzt sie schwer

Erkelenz Ein Autofahrer hat am Mittwoch eine Radfahrerin erfasst, die daraufhin stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Commerdener Höhe / Aachener Straße in Erkelenz.

Am Mittwoch ist eine 19-jährige Frau aus Erkelenz bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Die Frau war gegen 11.50 Uhr auf ihrem Fahrrad an der Kreuzung Commerdener Höhe/ Aachener Straße unterwegs, zeitgleich fuhr ein 39-jähriger Mann aus Erkelenz in seinem Hyundai in Richtung Aachener Straße. An der Kreuzung beabsichtigte er, nach rechts auf die Aachener Straße abzubiegen. Als er anfuhr, erfasste er die Fahrradfahrerin, die auf dem dortigen Radweg aus geradeaus in Richtung Gewerbestraße Süd fuhr.

Durch den Unfall stürzte die Frau auf die Motorhaube des Fahrzeugs und dann zu Boden. Der Mann hielt sofort an und kümmerte sich um die junge Frau. Sie wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo sie aufgrund ihrer Verletzungen stationär aufgenommen werden musste.

(sasa)