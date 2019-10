Erkelenz und Kückhoven : Zwei Straßen ab Montag gesperrt

Erkelenz Aufgrund von Arbeiten an Stromleitungen und Abwasserkanälen in Erkelenz und Kückhoven gibt es Straßensperrungen.

Autofahrer müssen sich in Kückhoven und im Erkelenzer Gewerbe- und Industriepark Commerden (Gipco) in den nächsten Wochen auf gesperrte Straßen einstellen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Bedingt sind diese durch Arbeiten an Stromleitungen und Abwasserkanälen.

Die Katzemer Straße (Kreisstraße 33) in Kückhoven wird ab Montag, 14. Oktober, auf Höhe der Hausnummern 3 bis 46 gesperrt. Eine Umleitung über die Landstraßen 19 und 366 über Immerath (neu) wird ausgeschildert. Das Einkaufszentrum am Ortseingang sowie der Bellinghovener Weg sind nach Angaben der Erkelenzer Stadtverwaltung ausschließlich von der L 19 oder der Straße In Kückhoven zu erreichen. Grund für diese Sperrung sind Arbeiten an den Stromleitungen der NEW Netz. Diese werden etwa 14 Tage dauern, so dass die Katzemer Straße voraussichtlich Ende Oktober wieder freigegeben werden kann, kündigt die Stadt Erkelenz an und weist darauf hin, dass aufgrund vorbereitender Arbeiten bereits ab Freitag, 11. Oktober, Halteverbote bestehen.