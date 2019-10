Andrea Karimé las in Stadtbücherei Erkelenz : Autorin bringt Schülern die Fluchtthematik nahe

Erkelenz Grundschüler lernten von Andrea Karimé, was Flucht bedeutet. Sie las aus ihrem Buch „King kommt noch“.

„King kommt noch“ lautet der Titel des Buches, das die Autorin Andrea Karimé vor begeisterten Schülern in der Stadtbücherei an der Gasthausstraße las. Es handelt von Flucht und der Ankunft in einem fremden Land. In zwei Lesungen, die die Autorin vor vierten Klassen der Luise-Hensel-Schule und der dritten Klassen der Astrid-Lindgren-Schule hielt, arbeitete sie einfühlsam die Themen Flucht und Integration auf. Sie erzählt behutsam, was es heißt, die Heimat verlassen zu müssen und in einem neuen Land zu leben. Dabei wurde den Schülern nicht nur das Buch vorgelesen. Zeichnungen aus dem Buch von Jens Rassmus unterstützen die Autorin bei ihrer Lesung.