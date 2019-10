Hundefreunde Erkelenz : Aktion: weniger Hundekot am Wegesrand

Erkelenz Erkelenzer Hundefreunde wollen gemeinsam mit der Stadt mehr Sauberkeit beim Gassigehen erreichen. Auf Wiesen und Wegen fallen geschätzte drei Tonnen Hundekot im Jahr an. Die gehören in Beutel. Wo es die gibt, zeigt ein Faltblatt.

Die erste Station war 2014 in Erkelenz aufgestellt worden. Inzwischen sind es 25. Einige davon gehen auf Anregungen der Facebook-Gruppe zurück, die dazu eine Umfrage unter ihren Mitgliedern organisiert hatte mit der Frage: Wo wird besonders viel Hundekot auf Wegen und Grünstreifen gesehen? „In Gerderhahn, an der Erkelenzer Burg und am Bahnhof sind dadurch schon neue Station aufgestellt worden“, berichtet Kanters erfreut.

Die Situation habe sich in den vergangenen Jahren bereits verbessert, stellt Dieter Stumm für die Stadt Erkelenz fest. Dennoch freue er sich, „dass der Flyer unsere Arbeit unterstützt“. Die Hoffnung sei, dass die Akzeptanz größer ist, wenn dieser von Hundehaltern selbst kommt. Aktuell sind 4300 Hunde in Erkelenz gemeldet. „Gehen wir davon aus, dass jedes Tier drei Haufen am Tag macht, entsteht ein enormes Aufkommen“, erklärt Ordnungsamtsmitarbeiterin Kathrin Walbrecht. Dies spiegelt sich in der Anzahl benötigter Hundekot-Beutel wider: „350.000 werden im Jahr verbraucht. Dafür gibt Erkelenz bis zu 2500 Euro aus, die über die Müllgebühr und den Haushalt für öffentliche Sicherheit und Ordnung finanziert werden.“ Die Kosten für die Stationen und Arbeitsstunden, diese regelmäßig zu befüllen, sind darin noch nicht eingerechnet.