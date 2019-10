Düsseldorfer Kom(m)ödchen in Erkelenz : Schnelle Nummern

Düsseldorfer Kom(m)ödchen in Erkelenz

Erkelenz Die bekannte Kabarettbühne Düsseldorfer Kom(m)ödchen präsentierte ihre Sketch-Revue „Quickies“. Eine technische Störung zu Beginn sorgte für eine ganz besondere Darbietung.

Die Premiere wurde im vergangenen Juni im berühmten Düsseldorfer Kom(m)ödchen gefeiert. Jetzt machte die von Kay und Lore Lorentz gegründete Kabarettbühne aus der Landeshauptstadt mit ihrer schnellen Sketch-Revue mit dem verheißungsvollen Titel „Quickies“ auch in der Erkelenzer Stadthalle Station. Vier Stühle auf der ansonsten weitestgehend leeren Bühne – viel mehr brauchte das eingespielte Quartett nicht, um sein Erkelenzer Publikum mit unzähligen Hieben auf die jüngsten Entwicklungen in der deutschen Parteienlandschaft und Entwicklungen der Bundespolitik gut zu unterhalten.

Maike Kühl, Daniel Graf, Martin Maier-Bode und Heiko Seidel haben unter der Regie von Hans Holzbecher ein Programm einstudiert, das von blitzschnellen Sketchen lebt, die wegen der politischen Aktualität immer wieder ausgetauscht werden, um angemessen auf das Tagesgeschehen reagieren zu können. Statt der gewohnt langen Stuhlreihen nahmen die Besucher an kleinen Tischen in der Erkelenzer Stadthalle Platz. Hier erlebten sie – wohl einer der Höhepunkte im abendfüllenden „Quickies“-Programm – den Besuch der englischen Monarchin. Queen Elisabeth hatte sogar drei Mitglieder der königlichen Familie in die Erka-Stadt mitgebracht, die ihr gut zu gefallen schien.