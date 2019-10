Verein Pro Musica organisiert : Premiere für internationalen Klavierwettbewerb in Erkelenz

Erstmals wird in Erkelenz der internationale Klavierwettbewerb „Pro Clavile“ ausgerichtet, an dem jüngere und ältere Amateure teilnehmen können und bei dem im Finale der Austausch zwischen den Nationen ermöglicht werden soll. Foto: dpa/Jessica Sum

Erkelenz Nach Breslau und Stockholm wird Erkelenz zum Austragungsort des internationalen Klavierwettbewerbs „Pro Clavile“ für Amateure. Anmeldungen für den Vorentscheid in der Leonhardskapelle werden jetzt entgegengenommen.

Pianisten, die mit Leidenschaft musizieren, aber keine professionellen Musiker sind, können im November erstmals in Erkelenz an einem internationalen Klavierwettbewerb teilnehmen. Ermöglicht wird das über den Verein Pro Musica, der seit dem Jahr 2003 deutsch-polnische Jugendaustausche zwischen Musikschülern aus dem Kreis Heinsberg und Polen organisiert.

„Unsere Kontakte bestehen seit Jahrzehnten, viel ist über das Orchester der Karol Szymanowski Musikschule Breslau und den Cornelius-Burgh-Chor Erkelenz gelaufen – jetzt kommt ein internationaler Klavierwettbewerb hinzu, der in Polen zum fünften Mal ausgetragen wird und bei uns in Deutschland am 23. November zum ersten Mal“, kündigt Josef Paczyna an. Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober möglich.

Info Wettbewerb Pro Clavile Vorentscheid Erkelenz 23. November, Leonhardskapelle an der Gasthausstraße Informationen 0173 2642609 (Josef Paczyna) Anmeldung www.wroclavile.com Anmeldefrist verlängert bis zum 31. Oktober Meldegebühr 35 Euro Vorentscheid, 45 Euro Finale Ausrichter des Pro-Clavile-Wettbewerbs ist die Niederschlesische Musikgesellschaft, Direktor des Wettbewerb Pawel Melka, mit Sitz in Breslau.

Kinder ab vier Jahren, Jugendliche und Erwachsene sollen sich gleichermaßen angesprochen fühlen, an dem Wettbewerb teilzunehmen. „Es geht darum, Amateuren eine Chance zu geben, also Menschen, die leidenschaftlich Klavier spielen, die aber kein Konservatorium oder keine Musikhochschule absolviert haben“, erklärt der Erkelenzer Klavierlehrer, der Vorstandsmitglied des Vereins Pro Musica ist, in dessen Organisation schon viele Konzerte in der Stadthalle stattgefunden haben.

Organisiert wird der 5. Internationale Pro-Clavile-Klavierwettbewerb für Amateurpianisten von der Niederschlesischen Musikgesellschaft. Austragungsorte sind im November und Dezember in der ersten Runde Breslau, Stockholm, Erkelenz und Wieleszew, eine Stadt nahe der polnischen Hauptstadt Warschau. „Eine Jury wird für den 23. November nach Erkelenz kommen und die Teilnehmer anhören“, erklärt Paczyna. Diese bestehe aus Musiklehrern und Dozenten der Musikschule und Musikhochschule Breslaus. „Der musikalische Ausdruck und die Liebe zur Musik werden sicherlich etwas mehr im Vordergrund stehen als die perfekte Technik“, macht Josef Paczyna Mut, sich zu bewerben.