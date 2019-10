50.000 Euro vom TV Schwanenberg : Ein Meilenstein in der Schwanenberger Vereinsgeschichte

Erkelenz Der TV Schwanenberg beteiligt sich mit 50.000 Euro an der neuen Gymnastikhalle. Die Nachfrage nach Übungsstunden ist erfreulich groß.

Dieser Betrag ist der Anteil des Sportvereins an der neuen Gymnastikhalle, die in unmittelbarer Nähe der Schule und den Sportplätzen an die bereits bestehende Turnhalle angebaut wurde. Rund 615.000 Euro haben der Anbau und der Umbau der Turnhalle am Rheinweg gekostet. „Die Initiative für die Erweiterung der Trainings- und Sportmöglichkeiten ging vom TV Schwanenberg aus“, betonte Gotzen bei der offiziellen Übergabe der Halle. Der Verein habe Geld gespart und sei mit der Bitte einer zusätzlichen Sportstätte an die Stadt herangetreten. Die Stadt sei immer für die Vereine offen, wenn sie neue Sportstätten wünschten und sich an der Finanzierung beteiligen würden. So sei es auch hier gewesen. „Das gute Miteinander führt zum Erfolg.“ Zwar habe der TV den Anstoß gegeben. Doch stünde diese Halle selbstverständlich auch dem Schulsport und anderen Vereine zur Verfügung, sofern es überhaupt noch in dieser rund 180 Quadratmeter großen Gymnastikhalle überhaupt noch freie Übungszeiten gebe. In ihrer hellen Form runde sie das Ensemble der Sportstätten im Herzen von Schwanenberg an, so Gotzen.