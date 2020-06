Ferienspiele in Erkelenz : Stadt will „für die Kinder da sein“

Erkelenz Trotz der Corona-Krise organisiert die Stadt Erkelenz ab Montag Ferienspiele für Kinder und Jugendliche. Diesmal sogar kostenfrei. Mit im Boot sind auch die katholischen und evangelischen Jugendzentren im Stadtgebiet.

Während andere Städte in der Umgebung ihr Ferienprogramm für Kinder angesichts der Corona-Pandemie abgesagt haben, stellt die Stadt Erkelenz ein umfangreiches Programm auf die Beine – um Eltern nicht noch weiter zu belasten, in diesem Jahr sogar kostenlos. In den kommenden drei Wochen stehen gemeinsam mit dem Katho, ZaK und Circel Angebote wie Workshops oder eine Fahrrad- und Raftingtour an. „Wir möchten gerne für die Kinder da sein und dafür sorgen, dass sie nach dieser schwierigen Zeit den Kontakt zueinander nicht verlieren“, sagt die Stadtjugendpflegerin Katharina Lüke. „Die Stadt wollte ein Zeichen setzen.“