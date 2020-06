Strukturwandel nach dem Tagebau : Wenn der Garzweiler-See kommt

ERKELENZ/MÖNCHENGLADBACH Mönchengladbach, Erkelenz, Jüchen und Titz wollen mit ihrem Zweckverband ein „Kompetenzzentrum“ bilden. Aktionsnetzwerk Zukunftsdörfer steht auf einer Zuschussliste ganz oben, auch das Dokumentationszentrum Tagebau Garzweiler, in Holzweiler geplant.

Die Zukunftsregion Rheinisches Revier (ZRR) ist in vieler Munde, wenn es um den Strukturwandel der Region mit dem Auslaufen der Braunkohle geht. Ein wenig zu kurz kommt dabei nach Ansicht der Protagonisten der Zweckverband Landfolge Garzweiler, den die am Tagebau Garzweiler II angrenzenden und vom Abbau unmittelbar betroffenen Kommunen bilden. Mönchengladbach, Erkelenz, Jüchen und Titz wollen mit ihrem Zweckverband das „Kompetenzzentrum“ bilden, dessen Ideen dann über die ZRR an das Land NRW getragen werden.

Die ersten Projekte sind konkretisiert und zum Teil bei Fördertöpfen berücksichtigt. „Das ‚Drehbuch“, das wir uns bei unserer Gründung vor vier Jahren geschrieben haben, ist die gute Basis“, sagt Volker Mielchen, der als Geschäftsführer des Zweckverbands sein Büro in Erkelenz-Kuckum hat. Neben Projekten der ZRR, wie das Grüne Band nach der Auskohlung rund um den Tagebau Garzweiler oder dem Innovation Valley Garzweiler in Jüchen hat der Zweckverband eigene Projekte aufgestellt. So steht das Aktionsnetzwerk Zukunftsdörfer auf einer Zuschussliste ganz vorn, gemeinsam mit dem Dokumentationszentrum Tagebau Garzweiler, das in Erkelenz-Holzweiler einen Platz finden soll. Künftig wird das Thema Wasser dominierend sein in der Erkelenzer Börde. Wenn der Restsee als „Garzweiler See“ Gestalt annimmt, müsse die Region durch den Strukturwandel bereit sein. Erkelenz als „Einfallstor“ zum See, Mönchengladbach als Stadt, die entlang der Niers einen Grünzug zum See gestalten kann, Titz als Zufahrtsort zwischen zwei Seen, die an die Stelle der beiden Tagebaue Garzweiler und Hambach treten, und Jüchen müssen 2030 mit ihren Hausaufgaben begonnen haben.