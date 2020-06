Hundertschaften der Polizei auch in Erkelenz im Einsatz : Aktivisten besetzen Bagger – Tagebauprotest friedlich

Aktivisten der Klimabewegung Fridays For Future und Alle Dörfer Bleiben haben am Braunkohlentagebau Garzweiler II bei einer Demonstration eine rote Linie gebildet als Protest gegen das geplante Kohlegesetz der Bundesregierung. Foto: dpa/David Young

Erkelenz Tagebaugegner setzten am Freitag ein Zeichen mit einer „roten Linie“. Besetzt wurden zudem fünf Braunkohlenbagger. Mit mehreren Hundertschaften war die Polizei vor Ort. Die Aktivisten monieren auch die Zwietracht zwischen den vom Tagebau betroffenen Menschen in Erkelenz.

Seit Jahrzehnten engagieren sich Ruth und Erhard Dohmen gegen den Tagebau Garzweiler II, der sich immer mehr auf Erkelenzer Stadtgebiet voranarbeitet. Zu unzähligen Veranstaltungen sind sie hingegangen, um Zeichen zu setzen, so auch am Freitag, als Fridays for Future und das Bündnis Alle Dörfer bleiben bei Hochneukirch zusammenkamen. Hintergrund war, gegen das geplante Kohlegesetz der Bundesregierung zu protestieren. Am nördlichen Rand des Tagebaus Garzweiler II setzte man gemeinsam die „rote Linie“, die symbolisieren soll: Bis hier hin und nicht weiter. Erstmals tauchte diese Linie am Hambacher Forst auf.