Aufwertung der S-Bahn-Linie 8 geplant : S-Bahn-Station in Erkelenz – Kreis will mit Partnern reden

Erkelenz Der Hintergrund ist, dass die Stadt Mönchengladbach ein Interesse an der Aufwertung der S-Bahnlinie 8 hat. Eine Verlängerung ist nicht nur nach Erkelenz, sondern bis nach Hückelhoven denkbar.

Wird es doch noch etwas mit einer S-Bahn-Verbindung von Erkelenz in Richtung Mönchengladbach? Die Stadt Mönchengladbach habe, so berichtet die Kreisverwaltung Heinsberg, „Interesse an der Aufwertung der S-Bahnlinie 8, um innerstädtischen Verkehr auf die Bahn mit Haltepunkten am Hauptbahnhof wie in Rheydt und am geplanten neuen Halt der Fachhochschule verlagern zu können“. Dazu wäre eine Verlängerung in den Raum der Nahverkehr Rheinland (NVR) nach Erkelenz hilfreich, so die Kreisverwaltung. Darüber hinaus könne auch über eine Verlängerung bis nach Hückelhoven nachgedacht werden. Nach der Sommerpause strebt der Kreis an, alle Projektpartner zu einer Abstimmungsrunde einzuladen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.