Antrag an die Erkelenzer Politik: SPD möchte Fragestunde im Stadtrat reformieren

Antrag an die Erkelenzer Politik

Erkelenz Einen festen Platz auf der Tagesordnung des Stadtrates sollen in Erkelenz künftig Bürgeranfragen erhalten. Das sieht ein Antrag der Sozialdemokraten vor.

Die Sozialdemokraten haben in Erkelenz eine Änderung zur Fragestunde für Einwohner im Stadtrat beantragt. Diese soll nach ihren Plänen künftig zu Beginn einer jeden Ratssitzung fest in der Tagesordnung verankert sein, und jeder Einwohner soll berechtigt sein, mündliche Anfragen zu Angelegenheiten der Stadt oder des Rates an den Bürgermeister zu richten.