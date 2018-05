Wermelskirchen: Die Fragestunde für Einwohner startet am 12. Juni

Wermelskirchen Die Stadt Wermelskirchen führt probeweise eine Fragestunde für Einwohner ein - und zwar in den Ausschüssen des Rates. Zum ersten Mal startet diese Fragestunde im Ausschuss für Bauen und Umwelt am 12. Juni.

Der Ältestenrat hat in seiner Sitzung am 25. April vereinbart, dass ohne Änderung von Satzungen bis Ende des Jahres eine Probephase erfolgen soll. So bleibt das Verfahren für den Rat unverändert, wie in der Geschäftsordnung festgelegt. Nur für die Ausschüsse wird eine Einwohnerfragestunde festgelegt. Diese soll als Standard-Tagesordnungspunkt an den Anfang der Tagesordnung gelegt werden. Je Fragesteller dürfen maximal zwei Fragen mit jeweils einer Nachfrage gestellt werden. Die Fragen müssen vorher nicht schriftlich angemeldet werden.