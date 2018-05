Erkelenz: SPD beantragt Umweltamt für die Stadt Erkelenz

Erkelenz Zweiter Antrag beschäftigt sich mit dem Bienenschutz.

Die Ratsfraktion der Sozialdemokraten hat dazu einen Antrag an die politischen Gremien gestellt: "Es werden in der nahen Zukunft neue und mehr Umweltherausforderungen und Umweltaufgaben auf die Stadtverwaltung zukommen. Dem Bedeutungszuwachs sollte man jetzt durch die Gründung eines Umweltamts nachkommen."

2014 hatte der Wunsch nach einem Erkelenzer Umweltamt schon in dem Kommunalwahlprogramm der Sozialdemokraten gestanden, und auch im Jahr 2010 hatte die Fraktion diese Forderung bereits in der Debatte um den damaligen städtischen Haushaltsplan aufgestellt.

Ein zweiter umweltpolitischer Antrag der SPD stellt die Bienen in den Fokus. Darin heißt es, Erkelenz solle bienenfreundlich werden. "Die Stadtverwaltung soll sich in ihrem Verantwortungsbereich aktiv für den Erhalt und die nachhaltige Verbesserung der Lebensgrundlagen der bestäubenden Insekten einsetzen. Darüber hinaus soll sie auch die Informationsmöglichkeiten für die Bürger verbessern" und "Eigeninitiativen der Bürger anstoßen und fördern".

Ideen der SPD für ein "blühendes Erkelenz" sind, bienenfreundliche Anpflanzungen auf stadteigenen Grundstücken und in den stadteigenen Blumenkübeln zu tätigen, auch Fördermittel für landwirtschaftliche Flächen und private Gärten bereitzustellen sowie insektenfreundliche Blühmischungen in kleinen Tüten an die Bürger kostenfrei zu verteilen.