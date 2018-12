Altes Rathaus Erkelenz: Laschet-Schreiben zum Schöffenessen

Erkelenz Bürgermeister Peter Jansen berichtet beim Schöffenessen, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sich im neuen Jahr erneut in Erkelenz zur Tagebau-Problematik melden will.

Dass die Menschen, die für den Tagebau Garzweiler II umsiedeln oder an dessen Rand leben müssen, mehr Rat und Hilfe benötigen, war ein wichtiges Thema, als Ministerpräsident Armin Laschet am 10. November in Kuckum mit Betroffenen sprach. Bürgermeister Peter Jansen hat diesen Wunsch am Freitagabend in seiner Rede zum Schöffenessen aufgegriffen und wusste dazu Neues zu berichten: „Die Bürger konnten im November einiges an Sorgen vortragen und haben den Wunsch nach einem direkten Ansprechpartner vor Ort geäußert. Der Bitte ist noch nicht entsprochen worden – ich habe aber gerade heute ein Schreiben von Armin Laschet bekommen, in dem er noch einmal erklärte, die Sorgen der Menschen nachvollziehen zu können und sich um einige Dinge persönlich kümmern zu wollen.“ Laschet wolle sich 2019 bei der Stadt wieder melden, weil für einige Fragen eine größere Klarheit vonseiten der Berliner Kohlekommission notwendig sei.