Exkursionen geplant : Museumsfahrten mit dem Heimatverein

Erkelenz Zwei Exkursionen plant der Heimatverein der Erkelenzer Lande im März: Am Samstag, 7. März, stehen zwei Kunstausstellungen in zwei Museen auf dem Plan. Das „K 20“ beschäftigt sich mit dem Werk Pablo Picassos (im Bild sein Werk „Büste einer Frau mit hinter dem Kopf gekreuzten Armen“, Foto: dpa) während des Zweiten Weltkrieges.

„Farbanstöße in der neueren Kunst“, unter diesem Motto steht die Fahrt am Donnerstag, 26. März, nach Bochum. Im „Museum unter Tage“ sind unter anderem Werke von Erich Heckel, Josef Albers, Yves Klein, Richard Serra, Roy Lichtenstein, Lovis Corinth und Sigmar Polke zu sehen. Im Mittelpunkt des Besuchs steht auch die Architektur des modernen Museums. Die Abfahrt erfolgt um 13.45 Uhr am jüdischen Friedhof, Neusser Straße. Mitglieder zahlen 45 Euro, Gäste 55 Euro. Zu beiden Fahrten ist Anmeldung erforderlich in der Geschäftsstelle des Heimatvereins, Gasthausstraße 7, 02431 85208, geschaeftsstelle@heimatverein-erkelenz.de. (back)