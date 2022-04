Industriegeschichte in Wülfrath : Eisengießerei aus der Nähe erleben

Wülfrath Das Niederbergische Museum ermöglicht eine Werksbesichtigung bei Firma Werner Lindner. Teilnehmende erwarten spannende Einblicke in die Fertigung von Gussteilen.

Denn dazu lädt der Trägerverein des Niederbergischen Museums an zwei Terminen zu ein. Entstanden ist die Idee für den Blick hinter die Kulissen der Industrie in Anlehnung an die Erstellung einer umfangreichen Dokumentation zur Entstehung industrieller Fertigungsstätten Ende des 19. Jahrhunderts. In lockeren, zeitlichen Intervallen sollen Firmen aus dieser Zeit, die heute immer noch produzieren, besucht werden. Den Anfang bildet nun am 26. und 27. April ein Rundgang an der Tönisheider Straße in der ehemaligen Eisengießerei Friedrich Feldhoff, seit den 60er-Jahren bekannt unter dem Namen Werner Lindner. Los geht es um 12 Uhr.