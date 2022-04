Künstlerbuch im Kurhaus : Tausendmal Einerlei mit Papier und Farbe

Pia Fries und das Künstlerbuch „tausend einerlei“ im Museum Kurhaus. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Malerin Pia Fries hat ein Künstlerbuch herausgegeben. Signierte Exemplare für die Klever Kunstfreunde gibt‘s im Museum Kurhaus.

Als Pia Fries, Professorin für Malerei an der Kunstakademie in München, gleich drei alte Bände über die Herstellung von Papier in die Hand bekam, machte sie ein Kunstprojekt daraus. „Bei den drei Exemplaren konnte ich aufgrund des offenen Rückens und der japanischen Fadenbindung das Innenleben leicht auseinanderdividieren, die Abbildungen vom beschreibenden Text lösen und die einzelnen Farbtafeln in ihre Selbstständigkeit entlassen“, beschreibt Fries die Idee.

Durch Übermalung - mal deckend, mal durchschimmernd - verwandelte die Malerin die Bildtafeln in neue Objekte, von denen dann Drucke gemacht wurden. Wieder in feiner japanischer Buchbindung – hier mit grünem Faden - wurden die Drucke dann zusammengesetzt zum Künstlerbuch. Titel: „tausend einerlei“. Die Buchmitte wird gerahmt mit einer Gedicht-Reihe des amerikanischen Dichters, Essayisten und Kunstkritikers John Yau in englisch und deutsch. Yau erzählt hier vom ergebenen Wolkenschreiber, der irgendwie auf die Blätter Fries‘ zu reagieren scheint: „Das Palastdach unterhält sich mit wolkigen Berggipfeln / der Mond steckt in einem Purpurumhang“. So wird der in Teilen die Bilder beschreibende Text mit den Kunstblättern zu einem großen Ganzen. Teils ahnt man beim Blättern durchs Künstlerbuch noch unter dem Fries‘schen Farbschleier die ursprüngliche bildliche Darstellung, sieht chinesische Landschaften, Handwerker bei der Arbeit, mal sind Teile völlig übermalt oder trifft der Mond eben auf den purpurnen Umhang. Oft sind die Farbaufträge im Druck auch grob gerastert. An anderer Stelle sind wie Schnipsel einer Collage Streifen von völlig anderen Blätter hineingearbeitet.

Im Herbst wird Pia Fries mit ihrer Klasse nach Kleve kommen und das Museum Kurhaus erobern: Mit der Kunst ihrer Studenten, die sich derzeit an der Akademie auf die große Ausstellung in Kleve vorbereiten und das Friedrich Wilhelm Bad komplett neu einrichten können. Vielleicht wird Fries, seit langem eng mit dem Museum Kurhaus verbunden, auch eigene Werke zeigen. So wie jüngst ihre fantastischen Goltzius-Blätter mit dem in Farbe stürzenden Ikarus.