Zwei Fälle in NRW : Was Arbeitnehmer wegen des Coronavirus wissen müssen

Gangelt/Düsseldorf Die Ausbreitung des neuen Coronavirus' hat zum Teil Konsequenzen, die auch Arbeitnehmer betreffen. Was gilt, wenn Kitas geschlossen bleiben oder Urlauber erstmal nicht nach Hause reisen dürfen?

Die neuen Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 haben zum Teil Konsequenzen für öffentliche Einrichtungen. In Nordrhein-Westfalen sind als Vorsichtsmaßnahme gegen die Krankheit einzelne Kindergärten und Schulen geschlossen, auf Teneriffa sitzen Urlauber in einem Hotel fest. In unserem Live-Blog halten wir Sie über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden. Was gilt für Arbeitgeber in solchen Situationen - und was sollten Beschäftigte noch dazu wissen?