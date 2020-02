Coronavirus-Fall im Kreis Heinsberg : Alle Schulen und Kitas bleiben Aschermittwoch geschlossen

Erkelenz Im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus wurde am Dienstag erstmals ein Patient in NRW positiv auf den Erreger der Corona Krankheit, Sars-CoV-2, getestet. Landrat Pusch rief noch am Abend den Krisenstab im Kreishaus Heinsberg zusammen.

Von Michael Heckers

Alle Schulen und Kindertagesstätten im Kreis Heinsberg bleiben am Aschermittwoch (26. Februar) geschlossen. Das teilte Landrat Stephan Pusch unserer Redaktion mit. Am Dienstag (25. Februar) war im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus zum ersten Mal in NRW ein Patient positiv auf den Erreger der Corona Krankheit, Sars-CoV-2, getestet worden. Daraufhin kam noch am Abend der Krisenstab im Heinsberger Kreishaus zusammen und beriet über mögliche Schutzmaßnahmen.

Laut Landrat Pusch habe man sich vorsorglich dazu entschieden, alle Schulen und Kindertagesstätten im Kreis Heinsberg geschlossen zu halten, um eine mögliche Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Auch das Heinsberger Kreishaus bleibt am Aschermittwoch für den Publikumsverkehr geschlossen.

Am späten Abend bestätigten das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, der Kreis Heinsberg und das Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz den Fall von CoVid19 im Kreis Heinsberg. Laut der Mitteilung sei die Infektion bei einem Mann aus dem Kreis Heinsberg diagnostiziert worden. Er war am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus aufgenommen worden. Der Patient soll sich in einem kritischen Zustand befinden und sei zurzeit auf der Intensivstation isoliert. Die Ehefrau des Patienten werde mit Symptomen einer Viruserkrankung ebenfalls stationär behandelt. Ihr Zustand sei aktuell stabil. Die Diagnose, ob sie sich ebenfalls mit dem Virus infiziert hat, steht nach Angaben des Kreises Heinsberg noch aus.

Der Kreis Heinsberg hat nach Angaben von Landrat Stephan Pusch sofort den Krisenstab einberufen. Das Gesundheitsamt ermittele zurzeit intensiv alle möglichen Kontaktpersonen. Der Krisenstab habe erste Maßnahmen ergriffen. Die Schulen und Kindergärten im Kreisgebiet bleiben am Aschermittwoch vorsorglich geschlossen. Die Kreisverwaltung Heinsberg bleibt ebenfalls für den Publikumsverkehr geschlossen. Über weitere Maßnahmen im öffentlichen Raum berät der Krisenstab noch.

„Wir mussten spätestens seit den ersten Fällen in Bayern davon ausgehen, dass auch in Nordrhein-Westfalen mit einem Import von Infektionsfällen sowie weiteren Übertragungen und Infektionsketten zu rechnen ist. Die zuständigen Behörden gehen den Fällen nun mit Hochdruck nach, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus so gut es geht zu verhindern. Es ist nicht auszuschließen, dass es weitere Fälle im Land geben kann. Aber unser Gesundheitswesen ist für solche Erkrankungen gut vorbereitet und aufgestellt“, sagt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.