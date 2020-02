Neues Programm für 2020/2021 : Von Sommernachtstraum bis Schindlers Liste

Bei den Sonderveranstaltungen stellte Stolzenberger heraus, dass am Mittwoch, 18. November, die deutsche Kölschrock-Band „Cat Ballou“ auf ihrer Heimweh 2020-Tour in Erkelenz spielen werden. Foto: Fabian Stürtz. Foto: Fabian Stuertz

Erkelenz Die Kultur GmbH hat das Theaterprogramm sowie Sonderveranstaltungen für das Spieljahr 2020/2021 vorgestellt.

Von Sebastian Kalenberg

Das Theaterprogramm der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz für die kommende 13. Spielzeit startet am 24. September 2020 mit einem echten Klassiker. Die Burghofbühne Dinslaken wird „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare aufführen. Die im antiken Athen spielende Komödie ist ein „echtes Stück Theatergeschichte von einem der größten Literaten der Geschichte“, beschreibt Kulturmanager Christoph Stolzenberger von der Kultur GmbH. Einen Monat später gastiert am 29. Oktober das Berliner Kriminaltheater mit der Kriminalkomödie „Inspektor Campbells letzter Fall“ in Erkelenz.

Karten für die Veranstaltungen der Kultur GmbH gibt es in der Buchhandlung Wild (Erkelenz, Hückelhoven, Baesweiler) oder online unter www.stadthalle-erkelenz.de. „Ein leider momentan wieder sehr aktuelles Thema wird am 17. November im Mittelpunkt stehen“, erklärt Stolzenberger und leitet auf das Stück „Schindlers Liste“ von Florian Battermann weiter. Das auf wahren historischen Begebenheiten aufbauende Theaterstück handelt von Oskar Schindler, ein hoch angesehenes NSDAP-Mitglied, und seiner Ehefrau, die zur NS-Zeit über 1000 Juden vor der Ermordung retten. „Das Drehbuch orientiert sich sehr an dem gleichnamigen Film von Steve Spielberg“, erklärt Stolzenberger. Für 2021 stehen dann noch die Stücke „Geliebte Hexe“ (20. Januar), Comedian Harmonists (16. März) und „Tanzstunde“ (29. April) auf dem Spielplan.

Beim Programm des Kindertheaters freut sich der Kulturmanager über die Zusammenstellung. „Wir haben es wieder geschafft vier Stücke zu uns zu holen, die alle für Kinder ab vier Jahren geeignet sind.“ Den Anfang macht auch hier die Burghofbühne Dinslaken, die am 28. September Barbara Veits „Von der Schnecke, die wissen wollte, wer ihr Haus geklaut hat“ aufführen wird. Weiter geht es dann am 2. November mit „Mia schläft woanders“ und am 1. März 2021 mit „Der schaurige Schusch“. Den Abschluss des kommenden Kinderheaterprogramms wird das Landestheater Burghofbühne spielen. Am 02. Mai 2021 werden sie „Zottekralle“ von Cornelia Funke aufführen. „Ein liebevoll gestaltetes Stück für Kinder“, beschreibt Stolzenberger.

In Zusammenarbeit mit dem Gloria Filmtheater wird die Kultur GmbH in diesem Jahr mehr als 50 ausgewählte Filme in über 100 Vorstellungen zeigen. Die wöchentlich wechselnden Filme können zu einem Niedrigpreis von 6,50 Euro gesehen werden. Auch im musikalischen Bereich stehen bereits viele Events für das nächste Jahr an. Die Reihe „Acoustic Night“ in der Leonhardskapelle setzt 2020 einen Fokus auf englischsprachige Singer-Songwriter. Darunter Tom Mank und Sera Smolen (29. Februar) aus den USA sowie Sarah McQuaid (28. März) aus Großbritannien. Das Serenadenkonzert des Städtischen Musikvereins und des Cornelius-Burgh-Chors wird aufgrund der frühen Sommerferien am 30. August – und nicht wie sonst im Juli – stattfinden.