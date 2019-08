Sommerkonzert am Alten Rathaus : beets’n‘berries auf dem Erkelenzer Markt

Beets’n’berries sind: Natascha Wenrich (Gesang), Norbert Winzen (Gitarre), Ralf Hintzen (Piano), Markus Rossbach (Bass) und Michael Forg (Schlagzeug). Foto: Jürgen Laaser

Erkelenz Die am Erkelenzer Markt ansässigen Gastronomen laden für Freitag, 23. August, 18 Uhr, zum sommerlichen Konzert mit der beliebten Akustik-Band „beets’n’berries“ ein. Die Veranstaltung hat auf Einladung der Marktgastronomen in den vergangenen Jahren für wunderbare Abende „umsonst und draußen“ am alten Rathaus gesorgt.

Bei gutem Wetter wird mit 600 bis 800 Zuschauern gerechnet. Das Konzert ist seit nunmehr 16 Jahren eine feste Institution mit stetig wachsender Fangemeinde. Die marktansässigen Gastronomen erweitern ihre Bestuhlung und halten ihre Betriebe am Abend länger auf. „Wir verstärken die Teams und richten zusätzliche Zapfanlagen und Sitzmöglichkeiten ein“, unterstreicht Adis Tojaga die verbesserte Logistik.

Das Konzept hat sich in den Jahren als genau richtig für den Markt herausgestellt: Einfach ohne großen Aufwand und große Bühne mitten auf den Platz. So entsteht ein typisches Flair von Straßenmusik im Sommer.

Beets’n’berries haben zuletzt noch bei ihren erfolgreichen Konzerten mit Symphonieorchester überzeugt und überraschen immer wieder mit neuen Ideen. Ob Rock- und Popmusik mit großem Chor oder entspannte Loungesessions in kleiner Besetzung. Die Band mit den Musikern Ralf Hintzen, Norbert Winzen, Natascha Wenrich, Markus Rossbach und Michael Forg hat in der Region ihren unverkennbaren und einzigartigen Sound. „Auch wenn wir hier schon oft gespielt haben, dieses Konzert gehört immer noch zu unseren persönlichen highlights“, sagt Norbert Winzen, Gitarrist von beets‘n’berries. Man darf davon ausgehen, dass der Marktplatz in Erkelenz am kommenden Freitag ab 18 Uhr sicher wieder fest in „beets“-Hand sein wird.

(hec)