Erste Grundstücke im Gipco IV verkauft : Der Gipco in Erkelenz wächst

Blick auf die aktuellen Arbeiten am GIPCO IV: Oben links entsteht die Versickerungsgrube. Am rechten Rand parallel zum Straßenverlauf erkennbar sind die Rohre für den Abwasserkanal. Von mittig unten nach links oben ist der Verlauf der geplanten Erschließungsstraße erkennbar. Foto: RWE

Erkelenz Der Gewerbe- und Industriepark Commerden (Gipco) vor Erkelenz wächst: Nachdem die Stadt Erkelenz die Flächen Gipco I bis III vermarktet hat, gehen die Arbeiten zur Erschließung des von Gipco IV zügig voran.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Heckers

Die Fläche Gipco IV ist 17 Hektar groß und schließt westlich an die bestehenden Gipco-Flächen an. Parallel dazu wurden bereits erste Grundstücke im neuen Gebiet an expansionswillige Unternehmen veräußert.

Das teilen RWE und die Stadt Erkelenz in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die Fortschritte am Gipco IV sind deutlich sichtbar: Bereits fertig ist die Anbindung der Erschließungsstraße an den Kreisverkehr B 57. Aktuell läuft der Kanalbau inklusive der Druckleitungen für die Schmutzwasserentwässerung. Parallel dazu erfolgt der Bau des eigentlichen Versickerungsbeckens. Für das bis zu 13 Meter tiefe und rund 1,5 Hektar große Becken sind aufwendige und umfangreiche Erdbewegungen notwendig. Die gesamten Arbeiten übernimmt mit der Jülicher Martin Wurzel Baugesellschaft mbH ein regionales Unternehmen. Von Ende September an wird dann die rund 800 Meter lange Erschließungsstraße gebaut. Gleichzeitig sollen Wasser-, Gas- sowie Breitbandanschluss und die Beleuchtung verlegt bzw. installiert werden.

Info So entwickelte sich der Gipco Gründung Im Jahr 1995 wurde das erste Unternehmen in dem neu geschaffenen „Gewerbe- und Industriepark Commerden“ (Gipco) mit Anschluss an die Innenstadt von Erkelen z angesiedelt. Auf einer Fläche von knapp 86 Hektar haben sich seitdem in mehreren Erweiterungsbereichen des Gipco weit mehr als 100 Unternehmen unterschiedlichster Größe mit einem ausgewogenen Arbeitsplatzangebot für alle Qualifikationen angesiedelt. Arbeitsplätze Alleine in den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Erkelenz um mehr als 2700 angestiegen. Durch seine direkte Verkehrsanbindung an die Autobahn 46 und die Bu ndesstraße 57 bietet der Gipco darüber hinaus gute Bedingungen für ansiedlungswillige Unternehmen.

Voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2020 erreichen auch die kleinparzellierten Grundstücke die Baureife. Aufgrund der großen Nachfrage arbeiten die Stadt Erkelenz und RWE Power bereits gemeinsam an der Entwicklung des zweiten Bauabschnitts zur südlichen Erweiterung von Gipco IV. Peter Jansen, Bürgermeister der Stadt Erkelenz, sagt: „Vor dem Hintergrund des Strukturwandels in der Region ist die aktuelle Entwicklung des Gipco ein erster wesentlicher Baustein zur Ansiedlung neuer und Umsiedlung expandierender Unternehmen in Erkelenz. Attraktive und qualifizierte Arbeitsplätze in Produktion, Handwerk und Dienstleistungsbereich werden so in Erkelenz neu geschaffen - bestehende Arbeitsplätze gesichert. Gemeinsam mit den Unternehmen wird so die Basis für die Erhaltung und weitere Entwicklung von Erkelenz als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort geschaffen.“

Erik Schöddert, Leiter des Bereichs Umsiedlung und Flächenmanagement bei RWE Power, fügt hinzu: „Als Tagebaubetreiber tragen wir über die Standortsicherung hinaus Sorge für die Entwicklung der Region. Daher unterstützen wir die Stadt Erkelenz dabei, im Gipco IV ein für Bürger und Unternehmen attraktives Umfeld zu schaffen. So helfen wir, den bevorstehenden Strukturwandel aktiv zu gestalten.“